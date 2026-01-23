"La fisica delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali": al via nuovo vodcast di A2A con prof Schettini

A2A

(Teleborsa) - Dietro ogni performance e ogni gesto sportivo, in ogni istante in cui l’atleta sfida i propri limiti si celanoche rendono tutto possibile: “con il Profhe racconta proprio questo legame,, che unisce taglio scientifico e intrattenimento,docente di fisica e divulgatore scientifico – attraverso il dialogo con alcuni atleti spiega la fisica applicata agli sport invernali, con al centro una parola chiave riferita sia alla dimensione sportiva che a quella umana.a., con ospite l’atleta Paralimpico di snowboardl concetto di “Reazione”, la capacità di gestire le difficoltà sia sulla tavola da neve sia nella vita. Con l’ex atleta e ora allenatrice di pattinaggiosi parla di “Conservazione” e della capacità di essere costanti mantenendo le passioni pur di fronte ai cambi di prospettiva. La terza puntata è dedicata alla “Traiettoria” con il racconto dell’esperienza dello sciatore freestylsul valore di una critica costruttiva per intraprendere nuovi percorsi. Con la maestra di sci alpino Beatrice Lacedelli il tema sono le “Forze” e la combinazione di fattori e ispirazioni, positive o negative, che rendono possibile il raggiungimento di un risultato.Con l’atleta Paralimpico di sci alpinoi parla di “Equilibrio” come condizione che si raggiunge attraverso l’evoluzione approfondendo la conoscenza di una disciplina che richiede sensibilità, precisione e grande lavoro di squadra. La serie si conclude con undialogo sulle “Leggi” che governano i gesti atletici e, di riflesso, sulla relazione tra regole e obiettivi conseguiti con la giovanissima promessa dell’hockey Chiara Carioti. Il progetto nasce dalla volontà di A2A, partner domestico dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, di continuare a promuovere il valore dello sport come strumento di crescita, integrazione e benessere collettivo: principi alla base dell’agire del Gruppo insieme all’impegno per contribuire a migliorare la qualità della vita delle persone. Un’iniziativa concreta per essere vicini ai territori che ospitano l’evento e a chi lo seguirà, che si unisce all’attenzione nei confronti delle nuovegenerazioni.della collaborazione tra A2A e Schettini, che nel 2025 è stato ambassador per il progetto nazionale per le scuole “Futuro in Circolo-In Movimento per il nostro Pianeta”. Con il Gruppo il Prof. ha inoltre realizzato dei contenuti divulgativi per piattaforme social che raccontano il funzionamento degli impianti e tenuto diverse lezioni live rivolte agli studenti.Il primo episodio della serie, scritta e prodotta da Rivista Undici e Most - Studioeditoriale, è disponibile sul canale YouTube del Prof. Schettini “La fisica che ci piace” e sul canale A2A di Spotify, per i successivi previsto un doppio appuntamento settimanale.