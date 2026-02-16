Milano 17:15
45.515 +0,19%
Nasdaq 13-feb
24.733 0,00%
Dow Jones 13-feb
49.501 +0,10%
Londra 17:15
10.470 +0,23%
Francoforte 17:15
24.823 -0,37%

Finanza
Analisi Tecnica: CHF/USD del 15/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 15 febbraio

Sostanziale invarianza per il Franco rosso crociato contro USD, che archivia la seduta con un -0,12%.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il Franco svizzero contro Dollaro USA, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 0,7663. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 0,7702. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 0,7649.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
