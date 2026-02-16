Milano 17:16
Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 13/02/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 13/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 13 febbraio

Giornata da dimenticare per il derivato italiano, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita dell'1,70% sui valori precedenti.

Il quadro tecnico del Future sul FTSE MIB segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 45.125, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 46.480. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 44.670.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
