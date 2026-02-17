Milano 10:59
Analisi Tecnica: indice MDAX del 16/02/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice MDAX del 16/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 16 febbraio

Frazionale rialzo per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che mette a segno un modesto profit a +0,21%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 30.998,1. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 31.846,6. Il peggioramento dell'indice MDAX è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 30.631,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
