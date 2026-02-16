Milano 17:18
Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 13/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 13 febbraio

Piccolo spunto rialzista per l'indice svizzero, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,52%.

Lo status tecnico di breve periodo dello SMI (Swiss Market Index) mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 13.628,3. Rischio di eventuale correzione fino al target 13.545,4. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 13.711,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
