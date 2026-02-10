CDP colloca con successo ottavo Social Bond da 750 milioni di euro

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -(CDP) ha collocato con successo una, per un ammontare nominale pari ae scadenza a(febbraio 2034), riservata aIl nuovo bond – emesso ai sensi del Debt Issuance Programme (DIP), il programma da 15 miliardi di euro dedicato a emissioni a medio-lungo termine per investitori istituzionali – ha unaL’operazione ha registrato, più di 6 volte l'offerta, provenienti da oltre 110 investitori. L’emissione ha visto un’che ammontano a più dell’85% dell’allocazione finale, in particolare da Francia (26%), Regno Unito (21%), Belgio/Olanda/Lussemburgo (13%), Germania/Austria (6%) e MedioOriente (5%). Inoltre, si è registrato une una marcata presenza diCDP conferma così il proprio, portando a dodici il numero di emissioni ESG collocate sul mercato a partire dal 2017, per unI proventi dell’emissione saranno utilizzati per sostenere finanziamenti riconducibili allepreviste dal. In particolare, i fondi saranno destinati, a titolo esemplificativo, a progetti che includono il, con l’obiettivo di favorirne la crescita socioeconomica e rafforzarne la competitività. Particolare rilievo sarà dato alle PMI situate indel Paese o che necessitano di supporto nello sviluppo e nelL’emissione è in linea con gli impegni di CDP per gliIl rating a medio-lungo termine dei titoli è atteso pari a BBB+ per S&P, BBB+ per Fitch e BBB+ per Scope.BBVA, BofA Securities, Crédit Agricole CIB,(Divisione IMI CIB), Morgan Stanley, Natixis ehanno agito in qualità di Joint Lead Managers e Joint Bookrunners dell’operazione., ha commentato: “In un contesto geopolitico volatile, il forte interesse registrato da questa emissione conferma la capacità di Cassa Depositi e Prestiti di accedere con continuità e successo al mercato dei capitali. L’ampia partecipazione e la qualità della base investitori confermano, infatti, la piena fiducia nella solidità del profilo finanziario di CDP e lacredibilità della sua strategia di lungo periodo. In un quadro in costante evoluzione sul fronte della sostenibilità, con l'odierna emissione Social, CDP prosegue con determinazione il proprio percorso ESG, consolidando il proprio ruolo di punto di riferimento nella finanza sostenibile e l'impegno prioritario verso la crescita delle PMI”.