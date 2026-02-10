CDP colloca con successo ottavo Social Bond da 750 milioni di euro

(Teleborsa) - Cassa Depositi e Prestiti
(CDP) ha collocato con successo una nuova emissione Social
, per un ammontare nominale pari a 750 milioni di euro
e scadenza a otto anni
(febbraio 2034), riservata a investitori istituzionali
.
Il nuovo bond – emesso ai sensi del Debt Issuance Programme (DIP), il programma da 15 miliardi di euro dedicato a emissioni a medio-lungo termine per investitori istituzionali – ha una cedola annuale lorda pari a 3,375%
.
L’operazione ha registrato richieste sul mercato per oltre 4,6 miliardi di euro
, più di 6 volte l'offerta, provenienti da oltre 110 investitori. L’emissione ha visto un’ampia partecipazione di investitori internazionali
che ammontano a più dell’85% dell’allocazione finale, in particolare da Francia (26%), Regno Unito (21%), Belgio/Olanda/Lussemburgo (13%), Germania/Austria (6%) e Medio
Oriente (5%). Inoltre, si è registrato un forte interesse da parte di Istituzioni europee
e una marcata presenza di investitori orientati ai criteri ESG
.
CDP conferma così il proprio ruolo di riferimento nella finanza sostenibile
, portando a dodici il numero di emissioni ESG collocate sul mercato a partire dal 2017, per un valore complessivo di 8 miliardi di euro
.
I proventi dell’emissione saranno utilizzati per sostenere finanziamenti riconducibili alle Eligible Social Categories
previste dal “Green, Social and Sustainability Bond Framework” di CDP
. In particolare, i fondi saranno destinati, a titolo esemplificativo, a progetti che includono il finanziamento delle piccole e medie imprese italiane
, con l’obiettivo di favorirne la crescita socioeconomica e rafforzarne la competitività. Particolare rilievo sarà dato alle PMI situate in aree economicamente svantaggiate
del Paese o che necessitano di supporto nello sviluppo e nel rafforzamento delle proprie iniziative ESG
.
L’emissione è in linea con gli impegni di CDP per gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile promossi dalle Nazioni Unite
.
Il rating a medio-lungo termine dei titoli è atteso pari a BBB+ per S&P, BBB+ per Fitch e BBB+ per Scope.
BBVA, BofA Securities, Crédit Agricole CIB, Intesa Sanpaolo
(Divisione IMI CIB), Morgan Stanley, Natixis e UniCredit
hanno agito in qualità di Joint Lead Managers e Joint Bookrunners dell’operazione.Manuela Carra, Responsabile Finance di CDP
, ha commentato: “In un contesto geopolitico volatile, il forte interesse registrato da questa emissione conferma la capacità di Cassa Depositi e Prestiti di accedere con continuità e successo al mercato dei capitali. L’ampia partecipazione e la qualità della base investitori confermano, infatti, la piena fiducia nella solidità del profilo finanziario di CDP e la
credibilità della sua strategia di lungo periodo. In un quadro in costante evoluzione sul fronte della sostenibilità, con l'odierna emissione Social, CDP prosegue con determinazione il proprio percorso ESG, consolidando il proprio ruolo di punto di riferimento nella finanza sostenibile e l'impegno prioritario verso la crescita delle PMI”.