Migliori e peggiori
Londra: andamento rialzista per Melrose Industries
(Teleborsa) - Avanza la società attiva nelle acquisizioni di imprese manifatturiere, che guadagna bene, con una variazione del 3,52%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Melrose Industries rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico di Melrose Industries è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 6,741 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 6,477. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 7,005.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
