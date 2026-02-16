Londra: andamento rialzista per Melrose Industries

società attiva nelle acquisizioni di imprese manifatturiere

Melrose Industries

(Teleborsa) - Avanza la, che guadagna bene, con una variazione del 3,52%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Lo status tecnico diè in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 6,741 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 6,477. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 7,005.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)