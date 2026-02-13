Milano 14:18
Londra: scambi negativi per HSBC Holdings

(Teleborsa) - Rosso per la società di servizi bancari e finanziari, che sta segnando un calo del 2,01%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di HSBC Holdings rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 12,68 sterline. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 12,26. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 12,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
