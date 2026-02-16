Parigi: brillante l'andamento dell'OREAL

colosso dei cosmetici

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il, in guadagno del 2,78% sui valori precedenti.La tendenza ad una settimana dell'è più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Lo scenario di breve periodo dellaevidenzia un declino dei corsi verso area 377,5 Euro con prima area di resistenza vista a 385,4. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 372,2.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)