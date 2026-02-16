Technogym, Equita alza target price con maggiore fiducia sui margini

Equita

Technogym

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (+18% sul precedente, sulla base di una traiettoria di crescita dei margini più forte) ilsu, società quotata su Euronext Milan e attiva nella fornitura di tecnologie, servizi e prodotti di design per il settore Fitness e Wellness, confermando la" sul titolo.Il broker ha aggiornato il modello, confermando la crescita attesa dei ricavi per il 2027-2030 a +8% CAGR - sotto il CAGR del +12% degli ultimi anni - ma con(+70bps/anno in media vs. +35bps nelle stime precedenti) grazie a un migliore effetto mix. Le sue stime di EBITDA e utili 2027 sono ora 3% sopra il consensus.Equita vede l'azienda pronta a entrare in una, con un andamento più normalizzato dei volumi e degli opex (assumiamo +HSD CAGR vs. recente +DD) e una migliore qualità dei ricavi, in particolare nei mercati dove il marchio è più forte (WE, US e ME), sfruttando meglio il posizionamento premium del marchio e l'innovazione di prodotto per elevare il mix e massimizzare la redditività marginale dei prodotti."Technogym tratta a circa 28x-24x-21x PE26-27-28, multipli superiori rispetto alle medie storiche (23x PE) ma siamo(EBITDA margin oltre il 20% e in costantemente miglioramento, FCF/EBITDA vicino al 50%, cassa netta, ROCE intorno al 60%), buona visibilità sulle stime (grazie al portafoglio ordini), l’eccellente track record recente e crescite a doppia cifra degli utili sostenibili grazie alle dinamiche strutturali della domanda e ad una base di ricavi ben diversificata su più verticali", si legge nella ricerca.