Piazza Affari: performance negativa per Technogym

(Teleborsa) - Sottotono il leader mondiale nel settore delle soluzioni fitness e wellness
, che passa di mano con un calo del 2,11%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Technogym
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di Technogym
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 17,26 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 17,06. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 17,46.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)