Milano 17:35
45.196 -1,32%
Nasdaq 16-gen
25.529 0,00%
Dow Jones 16-gen
49.359 -0,17%
Londra 17:35
10.195 -0,39%
Francoforte 17:35
24.959 -1,34%

Piazza Affari: performance negativa per Technogym

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Sottotono il leader mondiale nel settore delle soluzioni fitness e wellness, che passa di mano con un calo del 2,11%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Technogym più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di Technogym è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 17,26 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 17,06. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 17,46.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
