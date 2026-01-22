Milano 9:45
44.808 +0,72%
Nasdaq 21-gen
25.327 +1,36%
Dow Jones 21-gen
49.077 +1,21%
Londra 9:45
10.213 +0,74%
24.846 +1,16%

Piazza Affari: brillante l'andamento di Technogym

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il leader mondiale nel settore delle soluzioni fitness e wellness, che tratta in utile del 2,46% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Technogym rispetto all'indice di riferimento.


La tendenza di breve di Technogym è in rafforzamento con area di resistenza vista a 18,07 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 17,73. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 18,41.

