Piazza Affari: brillante l'andamento di Technogym

leader mondiale nel settore delle soluzioni fitness e wellness

FTSE Italia Mid Cap

Technogym

Technogym

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il, che tratta in utile del 2,46% sui valori precedenti.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.La tendenza di breve diè in rafforzamento con area di resistenza vista a 18,07 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 17,73. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 18,41.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)