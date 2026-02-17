Analisi Tecnica: EUR/YEN del 16/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 16 febbraio
Sessione moderatamente positiva quella del 16 febbraio, per il cambio Euro / Yen, che termina gli scambi in salita a 181,872.
Il quadro di medio periodo dell'Euro contro Yen giapponese ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 182,11. Primo supporto individuato a 181,397. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 182,823.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)