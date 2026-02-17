Antofagasta, EBITDA 2025 record a 5,2 miliardi di dollari con aumento prezzi rame e oro

Antofagasta

(Teleborsa) -, gruppo anglo-cileno attivo nel settore delle risorse minerarie, ha chiuso ilconin aumento del 30%, raggiungendo gli 8,6 miliardi di dollari, riflettendo l'aumento dei prezzi del rame e dei cosiddetti by-products ??(oro e molibdeno) e l'aumento dei volumi di vendita.L'è stato di 5,2 miliardi di dollari, in crescita del 52% grazie a ricavi più elevati e a un solido controllo dei costi, che hanno contribuito ad aumentare il margine EBITDA del Gruppo al 60,3%. Glisono più che raddoppiati, raggiungendo i 129,3 centesimi, mentre gli utili per azione reported sono aumentati del 60%, raggiungendo i 134,8 centesimi.Ilè aumentato del 30%, raggiungendo i 4,3 miliardi di dollari, con gli stessi fattori sopra descritti, parzialmente compensati da una variazione negativa del capitale circolante di 766,4 milioni di dollari, dovuta principalmente all'aumento dei crediti associato all'elevato prezzo del rame a fine anno.Glihanno raggiunto il picco nel 2025, attestandosi a 3,7 miliardi di dollari (2024: 2,4 miliardi di dollari), con importanti progetti di investimento che proseguono in linea con le aspettative.Lo stato patrimoniale rimane solido, con un, mezzi equivalenti e investimenti liquidi pari a 4,9 miliardi di dollari (31 dicembre 2024: 4,3 miliardi di dollari), e ilcontinua a essere solido, attestandosi a 0,53x (31 dicembre 2024: 0,48x).Ledel Gruppo per il 2026 rimangono invariate a 650.000-700.000 tonnellate. Si prevede che i costi di cassa prima dei crediti per sottoprodotti e i costi di cassa netti saranno rispettivamente compresi tra 2,30 e 2,50 dollari/libbra e tra 1,15 e 1,35 dollari/libbra."La sicurezza è il fondamento della nostra attività e, con un ulteriore anno di vantaggio rispetto ai benchmark del settore - ha commentatodi Antofagasta - Antofagasta ha registrato un EBITDA record nel 2025, a dimostrazione della continua disciplina operativa, dei solidi prezzi di realizzo e degli elevati crediti per sottoprodotti. Il fatturato dell'intero anno è aumentato del 30%, raggiungendo gli 8,6 miliardi di dollari, e il nostro margine EBITDA è aumentato di nove punti percentuali, raggiungendo il 60%, mantenendo la nostra posizione tra i produttori di rame puri e contribuendo a un aumento del 106% degli utili sottostanti. Il bilancio del Gruppo rimane solido, con un rapporto debito netto/EBITDA sostanzialmente invariato su base annua a 0,53, nonostante gli investimenti di 3,7 miliardi di dollari nella nostra attività durante l'anno. Pertanto, siamo lieti di annunciare un dividendo finale raccomandato per il 2025 di 48 centesimi per azione, che, se approvato, equivarrebbe a un rapporto di distribuzione annuale del 50%"."Il, trainata dai trend strutturali globali della sicurezza energetica e dell'elettrificazione, che hanno visto il rame raggiungere prezzi record nel 2025 - ha aggiunto - In qualità di produttore di rame puro con un portafoglio di attività e ampie possibilità di crescita in giurisdizioni consolidate, siamo in una posizione privilegiata per continuare a generare valore a lungo termine per gli stakeholder e a perseguire il nostro obiettivo: sviluppare l'attività mineraria per un futuro migliore".