Il Nasdaq-100 chiude a 24.701,6 punti

Borsa: Stabile il Nasdaq-100, che riporta un cauto -0,13%
Giornata fiacca per l'indice dei titoli tecnologici USA, che porta a casa un modesto -0,13%, terminando le negoziazioni a 24.701,6 punti.
