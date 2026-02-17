General Mills in forte calo dopo il taglio delle stime annuali

(Teleborsa) - Si muove in forte perdita General Mills
che mostra una flessione del 7,05% sui valori precedenti dopo che il gruppo alimentare ha tagliato le previsioni annuali
.
"Dal lancio della nostra strategia Accelerate sei anni fa, abbiamo lavorato duramente per trasformare General Mills - ha dichiarato il CEO Jeff Harmening - Abbiamo rimodellato strategicamente quasi un terzo del nostro portafoglio, sviluppato competenze digitali avanzate e raggiunto un'efficienza dei costi leader nel settore. In un contesto operativo volatile, restiamo concentrati su ciò che possiamo controllare applicando il nostro metodo Remarkability, che si traduce in un significativo miglioramento della competitività dei nostri marchi. Credo che le nostre solide basi ci posizionino al meglio per adattarci costantemente, guidare una crescita redditizia e soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei nostri consumatori".
La tendenza ad una settimana del venditore di prodotti alimentari di marca
è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 46,32 USD. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 43,94. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 42,95 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.