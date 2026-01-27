Boeing, fatturato 2025 al massimo in sette anni con 89,5 miliardi di dollari

Boeing

(Teleborsa) -, colosso statunitense che produce aerei per utilizzo civile e militare, ha registrato undi 23,9 miliardi di dollari nel(+57% sullo stesso periodo del 2024), riflettendo un miglioramento delle performance operative e un maggiore volume di consegne commerciali. L'utile per azione di 10,23 dollari e l'(rettificato) di 9,92 dollari (vs -5,90 dollari nel quarto trimestre 2024) riflettono principalmente una plusvalenza di 9,6 miliardi di dollari sulla vendita associata alla chiusura della transazione Digital Aviation Solutions, che ha aumentato l'utile per azione di 11,83 dollari.La società ha registrato undi 1,3 miliardi di dollari (vs -3,45 miliardi di dollari un anno fa) e un(rettificato) di 0,4 miliardi di dollari nel trimestre.Ilè stato di 89,5 miliardi di dollari (+34%), con 600 consegne commerciali, che rappresentano i totali annuali più alti dal 2018. L'utile annuale è statop di 2,2 miliardi di dollari (vs una perdita di 11,8 miliardi di dollari nel 2024).Ildell'azienda è cresciuto fino a raggiungere la cifra record di 682 miliardi di dollari, riflettendo principalmente 1.173 ordini netti di aerei commerciali nell'anno, con tutti e tre i segmenti a livelli record."Abbiamonel 2025 e abbiamo gettato le basi per mantenere il nostro slancio nell'anno a venire - ha dichiarato il- Abbiamo completato l'acquisizione di Spirit AeroSystems e la vendita di alcune parti del business Digital Aviation Solutions e rimaniamo concentrati sulla promozione della stabilità operativa, sul completamento dei nostri programmi di sviluppo, sulla ricostruzione della fiducia con i nostri stakeholder e sul completo ripristino di Boeing come azienda iconica che tutti sappiamo possa essere".Il fatturato del quarto trimestre didi 11,4 miliardi di dollari e il margine operativo del -5,6% riflettono principalmente l'aumento delle consegne e il miglioramento delle prestazioni operative. I risultati includono anche gli impatti associati all'acquisizione di Spirit AeroSystems.Nel corso del trimestre, ilha aumentato il ritmo di produzione a 42 velivoli al mese e ha ricevuto l'approvazione dalla Federal Aviation Administration per avviare la fase finale dei test di volo per la certificazione del 737-10. Ilha iniziato a portare la produzione a otto velivoli al mese e rimane concentrato sulla stabilizzazione di tale ritmo. Nel trimestre, ilha avviato la fase Type Inspection Authorization 3 dei test di volo per la certificazione del 777-9 e la società prevede ancora la prima consegna nel 2027.Il fatturato del quarto trimestre di, pari a 7,4 miliardi di dollari, e il margine operativo del -6,8% riflettono la stabilizzazione delle prestazioni operative e l'aumento dei volumi. I risultati includono anche 0,6 miliardi di dollari di perdite sul programma KC-46A, principalmente dovute a maggiori costi stimati di supporto alla produzione e di supply chain.