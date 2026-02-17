Da MPS via libera alla piena integrazione con Mediobanca. Delisting di Piazzetta Cuccia

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena
, riunitosi sotto la presidenza di Nicola Maione, ha deliberato di procedere alla piena integrazione con Mediobanca
attraverso la fusione per incorporazione
ed il conseguente delisting
della medesima. Lo si apprende da una nota stampa diffusa dalla banca senese a mercati chiusi.
Contestualmente le attività di corporate & investment banking
e private banking
a servizio della clientela di fascia alta
saranno trasferite in una società non quotata posseduta al 100% da BMPS
che manterrà la denominazione di “Mediobanca S.p.A.
”, "un brand di altissimo valore con un patrimonio unico di competenze e sinonimo di eccellenza nei servizi di consulenza alle imprese e ai privati", ha aggiunto Rocca Salimbeni, che ha precisato anche che "in tale perimetro sarà ricompresa anche la partecipazione in Assicurazioni Generali S.p.A.
".
La nuova struttura del Gruppo, si legge ancora nel comunicato, "è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi strategici e reddituali e alla piena realizzazione delle sinergie industriali
per la massimizzazione della creazione di valore. Tale configurazione è volta a valorizzare l’expertise distintiva di Mediobanca
e delle risorse professionali, in un modello operativo specializzato".
BMPS ha informato Mediobanca, che ha preso atto delle decisioni assunte nel rispetto della disciplina sulle operazioni con parti correlate e degli obblighi di legge.