MPS, titolo in rosso nella mattinata dei conti, c'è attesa per il futuro di Mediobanca

(Teleborsa) - Mattinata in coda la FTSE MIB per il titolo di Banca MPS
nel giorno della presentazione dei risultati 2025 che includono il contributo di Mediobanca
negli ultimi tre mesi dell'anno. Le azioni di Montepaschi cedono al momento l'1,88% a 8,94 euro, a fronte del FTSE MIB
che registra un più contenuto -0,08%. Di contro il titolo di Piazzetta Cuccia
avanza del 2,23% a 19,45 euro.
Nell'esercizio 2025 la banca senese ha registrato conti in crescita
e un miglioramento della qualità del credito
. Ammontano a oltre 2,6 miliardi di euro i dividendi
(pari a 0,86 euro per azione), corrispondente a un dividend yield del 10%, che - ha sottolineato la banca - si conferma tra i più elevati del settore.
Nella conference call con gli analisti l'AD Lovaglio
ha evidenziato che la presentazione trimestrale odierna "è una pietra miliare" nella storia di MPS, il punto di inizio "di ciò che il gruppo Montepaschi sta diventando". Nel confermare che, grazie al lavoro portato avanti negli ultimi mesi, la banca senese riuscirà a raggiungere i 700 milioni di sinergie con Mediobanca come aveva previsto, ha tuttavia rimarcato che il Cda "non ha ancora preso tutte le decisioni definitive" sul futuro di Mediobanca, rimandando tutti i dettagli alla presentazione del piano industriale al Capital Market Day del 27 febbraio prossimo.