BFF, Kepler Cheuvreux più che dimezza il target price e conferma Hold

Banche, Finanza, Consensus
(Teleborsa) - Kepler Cheuvreux ha ripristinato la copertura su BFF Bank, società attiva nella finanza specializzata e quotata su Euronext Milan, con una raccomandazione "Hold" e un target price di 5 euro per azione (rispetto al precedente di 10,30 euro), dopo il calo delle azioni del 44% di ieri, a seguito di un taglio delle guidance e delle dimissioni del CEO.

Pur riconoscendo il sostanziale downgrade del consenso a seguito dell'"inaspettato" profit warning, il broker afferma che il crollo del prezzo delle azioni è andato "ben oltre quanto i soli fondamentali giustificherebbero".

Incorporando i nuovi obiettivi e ipotizzando l'assenza di dividendi per il 2025, il modello di Kepler Cheuvreux indica ancora una valutazione fair di 6,4 euro per azione. Tuttavia, data la "visibilità a breve termine eccezionalmente bassa", viene applicato un ulteriore sconto di circa il 20% per determinare il prezzo obiettivo.
