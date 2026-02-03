BFF, Kepler Cheuvreux più che dimezza il target price e conferma Hold

BFF Bank

(Teleborsa) - Kepler Cheuvreux hasu, società attiva nella finanza specializzata e quotata su Euronext Milan, con una" e un target price di 5 euro per azione (rispetto al precedente di 10,30 euro), dopo il calo delle azioni del 44% di ieri, a seguito di un taglio delle guidance e delle dimissioni del CEO.Pur riconoscendo il sostanziale downgrade del consenso a seguito dell'"inaspettato" profit warning, il broker afferma che ilIncorporando i nuovi obiettivi e ipotizzando l'assenza di dividendi per il 2025, il modello di Kepler Cheuvreux indica ancora una valutazione fair di 6,4 euro per azione. Tuttavia, data la "", viene applicato un ulteriore sconto di circa il 20% per determinare il prezzo obiettivo.