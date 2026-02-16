Lo stop in India affonda EGLA: salta l'OPA e il titolo torna ben sotto il prezzo di IPO

(Teleborsa) - La risoluzione degli accordi annunciati a luglio 2025 tra il principale azionista EMS e il private equity cinese FountainVest, sulla compravendita di una partecipazione di controllo e sulla successiva OPA, fa crollare le azioni di EuroGroup Laminations (EGLA)
, società quotata su Euronext Milan e attiva nella progettazione e nella produzione di statori e rotori per motori e generatori elettrici, che non riescono a fare prezzo e mostrano un ribasso teorico del 50%
.
Dopo che il procedimento avviato presso l'autorità indiana competente al rilascio dell'autorizzazione in materia di investimenti esteri diretti, il cui ottenimento era una delle condizioni sospensive per il closing, è stato interrotto a fronte di complessità sopraggiunte durante il processo, EMS e FountainVest hanno trattato per individuare soluzioni (inclusa l'ipotesi di un eventuale scorporo della controllata indiana
del gruppo), ma le trattative non hanno avuto esito positivo
e così sono stati risolti
tutti gli accordi sottoscritti.
La filiale indiana del gruppo (Kumar
), acquisita da EGLA nel 2024
e attiva nella produzione di statori e rotori per applicazioni industriali, dovrebbe rappresentare il 6% del fatturato del gruppo nel 2025, secondo le previsioni di Kepler Cheuvreux.
L'investimento complessivo
di EGLA in Kumar, pari a 19,9 milioni di euro
, ha riguardato
l'acquisto del 40% di azioni della società indiana per 13,9 milioni di euro e un contestuale aumento di capitale per 6 milioni di euro. "La regione asiatica continua a dimostrarsi dinamica e a offrire le maggiori opportunità
di sviluppo, ed è per questo che, con lo stesso obiettivo di diversificazione in mercati chiave per il nostro settore, nel 2024 abbiamo fatto il nostro ingresso nel mercato indiano, con l'acquisizione di Kumar - aveva spiegato la società nell'ultima lettera agli azionisti - Questa operazione, oltre a rafforzare la nostra presenza internazionale in ambito Industrial, ci consentirà di entrare nel segmento dei trasformatori, un settore in crescita e ulteriormente espandibile grazie alle nostre sinergie commerciali con clienti e fornitori".
Nei primi nove mesi del 2025
, il segmento Industrial & Infrastructure di EGLA ha conseguito ricavi per 234,9 milioni di euro, rispetto a 233,6 milioni di euro nei primi nove mesi 2024, con un contributo pari a 38,1 milioni di euro da Kumar
, che ha controbilanciato la debolezza del mercato europeo e l'impatto negativo temporaneo su alcuni clienti statunitensi per il mutevole quadro tariffario, aveva fatto sapere la società nei conti dei 9 mesi
, in occasione dei quali aveva annunciato un nuovo profit warning.
EGLA, che è presente in 6 paesi attraverso 15 stabilimenti produttivi (di cui 8 in Italia e 7 all'estero - 2 in Messico, 2 in Cina, 1 negli Stati Uniti, 1 in India e 1 in Tunisia), pubblicherà i risultati dell'esercizio 2025 il prossimo 23 marzo
.
A luglio 2025, EMS aveva firmato un accordo per la vendita della sua partecipazione del 45,7% in EGLA a FountainVest, con il Tikehau che avrebbe seguito l'operazione con una quota dell'8,2%. La quota sarebbe finita in una holding che avrebbe avuto il 55,3% di EGLA e in cui EMS avrebbe in parte reinvestito i proventi della vendita. Il prezzo della transazione era di 3,85 euro
, superiore del 64% rispetto al prezzo di chiusura pre-annuncio e inferiore del 30% rispetto al prezzo dell'IPO (5,50 euro) a febbraio 2023.
L'operazione con FountainVest mirava a consentire a EGLA di effettuare gli investimenti a lungo termine in tecnologia, espansione geografica e acquisizione clienti necessari per rimanere competitiva ed esprimere appieno il suo potenziale. L'operazione avrebbe anche dovuto accelerare la crescita di EGLA in Asia, in particolare in Cina
, il più grande mercato mondiale di veicoli elettrici, sfruttando la conoscenza del settore e le relazioni di FountainVest con i principali operatori asiatici e OEM.
Il titolo, che alla chiusura di venerdì era scambiato a 3,54 euro
(con uno sconto dell'8% rispetto al prezzo dell'OPA), tornerà ora a essere scambiato sulla base della sua valutazione fondamentale. I multipli
di negoziazione basati sulle stime di Kepler Cheuvreux sul 2025/27 sono "elevati
", fa notare il broker francese, con EV/EBITDA nell'intervallo 8-9x/6,2x, EV/EBIT 26,3x/14,5x, PE 132x/26x. Il rapporto Indebitamento Netto/EBITDA 2025 atteso è di 2,5x.
Stamattina la società, che aveva invece ottenuto
dal governo italiano il via libera condizionato all'operazione con FountainVest, ha fatto sapere
che l'interruzione "non incide sulle prospettive industriali e finanziarie
della società" e che darà "prosecuzione al proprio business plan", "confermando le linee di sviluppo comunicate al mercato e le prospettive di medio-lungo periodo del gruppo".