Moltiply, Kepler Cheuvreux alza target price e conferma Buy

Moltiply Group

(Teleborsa) - Kepler Cheuvreux ha incrementato aper azione (dai precedenti 55,00 euro) ilsu(in precedenza denominata Gruppo MutuiOnline), società quotata su Euronext STAR Milan, e confermato la" sul titolo visto l'upside potenziale del 66%.Gli analisti, in un periodo caratterizzato da una forte stagionalità, supportati dal contributo di Verivox e dal picco di attività di switching energetico. Prevedono un fatturato di 196 milioni di euro nel quarto trimestre 2025 (+49% su base annua) e di 663 milioni di euro nell'esercizio 2025 (+46% su base annua), il che implica una crescita organica di circa il 13%. Prevedono un EBITDA di Gruppo di 51 milioni di euro nel quarto trimestre e di 172 milioni di euro nell'esercizio 2025, con margini sostanzialmente stabili intorno al 26%, nonostante gli effetti stagionali del mix di Mavriq.Secondo Kepler Cheuvreux, il, senza rallentamenti significativi nei mutui e con un andamento dei prezzi favorevole nel settore delle assicurazioni auto. Il BPO di Moltiply dovrebbe affrontare un confronto su base annua più difficile, ma si prevede che i margini rimarranno stabili rispetto al run-rate del 2025. Viene stimato un indebitamento netto di 443 milioni di euro a fine anno, confermando la graduale riduzione dell'indebitamento post-Verivox.A seguito del miglioramento delle prospettive per il quarto trimestre, Kepler Cheuvreux ha rivisto al rialzo le stime per il periodo 2025-2027. "Ciononostante, il titolo è in calo del 27% da novembre, creando un chiaro divario tra fondamentali e valutazione - si legge nella ricerca - Riteniamo che i timori legati all'intelligenza artificiale siano esagerati e alziamo il nostro TP a 57 euro, ribadendo il nostro rating Buy, poichénel tempo".