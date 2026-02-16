EGLA, stop a operazione con FountainVest "non incide" su prospettive industriali e finanziarie

(Teleborsa) - EuroGroup Laminations
, società quotata su Euronext Milan e attiva nella progettazione e nella produzione di statori e rotori per motori e generatori elettrici, ha ribadito di non essere parte degli accordi contrattuali intercorrenti
tra il proprio principale azionista E.M.S. Euro Management Services EMS e FountainVest, e non è stata coinvolta nelle interlocuzioni
svolte da EMS e FountainVest rispetto all'impossibilità di dare corso
all'operazione di compravendita (con successiva OPA finalizzata al delisting) annunciata lo scorso anno.
L'interruzione dell'operazione "non incide sulle prospettive industriali e finanziarie
della società - si legge in una nota - EGLA ha continuato, continua e continuerà ad operare nel quadro della propria strategia industriale e finanziaria, nell'interesse proprio e dei propri azionisti e stakeholders, dando prosecuzione al proprio business plan e confermando le linee di sviluppo comunicate al mercato e le prospettive di medio-lungo periodo del gruppo".
Stamattina EMS e FountainVest hanno comunicato di aver preso atto dell'irrealizzabilità della condizione sospensiva relativa all'ottenimento dell'autorizzazione in materia di investimenti esteri diretti in India e della conseguente impossibilità di dare corso all'intera operazione annunciata a luglio 2025, risolvendo tutti gli accordi sottoscritti
.