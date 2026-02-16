Milano 13-feb
45.431 0,00%
Nasdaq 13-feb
24.733 +0,18%
Dow Jones 13-feb
49.501 +0,10%
Londra 13-feb
10.446 +0,42%
Francoforte 13-feb
24.915 0,00%

EGLA, stop a operazione con FountainVest "non incide" su prospettive industriali e finanziarie
(Teleborsa) - EuroGroup Laminations, società quotata su Euronext Milan e attiva nella progettazione e nella produzione di statori e rotori per motori e generatori elettrici, ha ribadito di non essere parte degli accordi contrattuali intercorrenti tra il proprio principale azionista E.M.S. Euro Management Services EMS e FountainVest, e non è stata coinvolta nelle interlocuzioni svolte da EMS e FountainVest rispetto all'impossibilità di dare corso all'operazione di compravendita (con successiva OPA finalizzata al delisting) annunciata lo scorso anno.

L'interruzione dell'operazione "non incide sulle prospettive industriali e finanziarie della società - si legge in una nota - EGLA ha continuato, continua e continuerà ad operare nel quadro della propria strategia industriale e finanziaria, nell'interesse proprio e dei propri azionisti e stakeholders, dando prosecuzione al proprio business plan e confermando le linee di sviluppo comunicate al mercato e le prospettive di medio-lungo periodo del gruppo".

Stamattina EMS e FountainVest hanno comunicato di aver preso atto dell'irrealizzabilità della condizione sospensiva relativa all'ottenimento dell'autorizzazione in materia di investimenti esteri diretti in India e della conseguente impossibilità di dare corso all'intera operazione annunciata a luglio 2025, risolvendo tutti gli accordi sottoscritti.
