Gruppo IBL Banca: nel 2025 utile netto in crescita a 86,5 milioni di euro

(Teleborsa) - Ilha chiuso l'esercizio 2025 con risultati in forte crescita, consolidando un modello di business diversificato che ha beneficiato sia della crescita organica che di operazioni strategiche per linee esterne. L’ha raggiunto gli, mentre l’è balzato a, segnando un incremento del 61,5% rispetto all'anno precedente.Ilè aumentato del 32,6%, attestandosi a, contribuendo a ricavi complessivi per 227,2 milioni (+7,6%). La strategia di espansione ha visto un momento chiave nell'ottobre 2025 con il perfezionamento dell'acquisizione di Creditis, società attiva nel credito al consumo. Questo consolidamento, unito alla crescita del portafoglio della capogruppo, ha spinto glia 4,6 miliardi di euro (+17%), con una produzione di nuovi finanziamenti nella cessione del quinto pari a 1,3 miliardi di euro.Sul fronte patrimoniale, il Gruppo conferma la propria solidità con undie un patrimonio netto di 584,2 milioni (+12,6%). Gli indicatori di vigilanza si mantengono ampiamente sopra i requisiti regolamentari, con un CET1 ratio al 13,4% e un Total Capital Ratio al 15,2%. Ladaha mostrato una dinamica positiva, raggiungendo iL’ADha sottolineato come la performance rifletta l’efficacia delle direttrici di sviluppo attivate, inclusa la diversificazione tramite la controllata(attiva negli NPE con investimenti per 137 milioni nel 2025) e la partecipata, che gestisce un portafoglio dal valore nominale di 12,5 miliardi di euro. Al contributo del Gruppo si aggiungono i risultati di, che ha confermato la sua crescita sia in termini di raccolta che di redditività nel comparto della credit protection."La performance del Gruppo nel 2025 evidenzia la capacità di tradurre la strategia in risultati concreti, grazie al contributo positivo di tutte leed all’impegno di tutti i nostri dipendenti. Nei prossimi anni puntiamo a rafforzare ulteriormente la nostra presenza nei segmenti a, portando avanti una crescita equilibrata e sostenibile", ha spiegato Giordano.