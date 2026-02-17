Gruppo IBL Banca: nel 2025 utile netto in crescita a 86,5 milioni di euro

(Teleborsa) - Il Gruppo IBL Banca
ha chiuso l'esercizio 2025 con risultati in forte crescita, consolidando un modello di business diversificato che ha beneficiato sia della crescita organica che di operazioni strategiche per linee esterne. L’utile netto
ha raggiunto gli 86,5 milioni di euro
, mentre l’utile ante imposte
è balzato a 99,4 milioni di euro
, segnando un incremento del 61,5% rispetto all'anno precedente.
Il margine di interesse
è aumentato del 32,6%, attestandosi a 197,5 milioni di euro
, contribuendo a ricavi complessivi per 227,2 milioni (+7,6%). La strategia di espansione ha visto un momento chiave nell'ottobre 2025 con il perfezionamento dell'acquisizione di Creditis, società attiva nel credito al consumo. Questo consolidamento, unito alla crescita del portafoglio della capogruppo, ha spinto gli impieghi alla clientela
a 4,6 miliardi di euro (+17%), con una produzione di nuovi finanziamenti nella cessione del quinto pari a 1,3 miliardi di euro.
Sul fronte patrimoniale, il Gruppo conferma la propria solidità con un attivo di bilancio
di 10,3 miliardi di euro
e un patrimonio netto di 584,2 milioni (+12,6%). Gli indicatori di vigilanza si mantengono ampiamente sopra i requisiti regolamentari, con un CET1 ratio al 13,4% e un Total Capital Ratio al 15,2%. La raccolta diretta
da clientela retail
ha mostrato una dinamica positiva, raggiungendo i 3,4 miliardi di euro
.
L’AD Mario Giordano
ha sottolineato come la performance rifletta l’efficacia delle direttrici di sviluppo attivate, inclusa la diversificazione tramite la controllata BCA Banca
(attiva negli NPE con investimenti per 137 milioni nel 2025) e la partecipata Credit Factor
, che gestisce un portafoglio dal valore nominale di 12,5 miliardi di euro. Al contributo del Gruppo si aggiungono i risultati di Net Insurance
, che ha confermato la sua crescita sia in termini di raccolta che di redditività nel comparto della credit protection.
"La performance del Gruppo nel 2025 evidenzia la capacità di tradurre la strategia in risultati concreti, grazie al contributo positivo di tutte le direttrici di sviluppo attivate
ed all’impegno di tutti i nostri dipendenti. Nei prossimi anni puntiamo a rafforzare ulteriormente la nostra presenza nei segmenti a maggiore valore aggiunto
, portando avanti una crescita equilibrata e sostenibile", ha spiegato Giordano.