Gruppo Sella, utile 2025 sale a 176 milioni. Raccolta globale e impieghi in crescita a doppia cifra

(Teleborsa) - Ilha chiuso ilcon unpari a 176,1 milioni di euro, in crescita del 17,3% rispetto ai 150,1 milioni di euro dello stesso periodo dell'anno precedente, ed un ROE del 10,7%. Il risultato dell'anno precedente era stato influenzato da rettifiche di valore sulla partecipazione in illimity Bank per circa 25 milioni di euro. Il risultato del 2025 beneficia invece della ripresa di valore sulla stessa partecipazione, pari a 5,1 milioni di euro, a seguito dell'adesione all'Opas promossa dae della plusvalenza derivante dalla cessione della società Codd&Date, pari a 4,6 milioni di euro.Ilsi è attestato a 568,9 milioni di euro, in aumento (+1%) rispetto ai 563 milioni di euro dell'anno precedente, dimostrando una buona tenuta in un contesto di discesa dei tassi d'interesse, merito della costante crescita dei volumi degli impieghi medi, dell'incremento del contributo del portafoglio titoli e del contenimento del costo della raccolta diretta.Laa valore di mercato si è attestata a 75,7 miliardi di euro (+13,8%), con una crescita assoluta pari a 9,2 miliardi di euro. Tale incremento è stato guidato per circa 7,3 miliardi di euro dalla raccolta netta (oltre i 7 miliardi di euro per il secondo anno consecutivo), in linea con il risultato del 2024, con un contributo prevalente del risparmio gestito per 3,4 miliardi che conferma il gruppo tra i principali operatori italiani. A tale crescita ha contribuito per 1 miliardo di euro l'ingresso di Banca Galileo nel gruppo. L'effetto corsi è pari a circa 1,9 miliardi di euro.Glisono aumentati in modo costante durante tutto il corso dell'anno attestandosi a 12,9 miliardi di euro (+10,1%), cona 3,8 miliardi (+15%). Crescono i: +124.000 e aumentano le quote di mercato.