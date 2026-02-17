Milano 17:35
45.764 +0,76%
Nasdaq 17:48
24.676 -0,23%
Dow Jones 17:48
49.540 +0,08%
Londra 17:35
10.556 +0,79%
Francoforte 17:35
24.998 +0,80%

Londra: in calo Rolls-Royce Holdings

(Teleborsa) - Retrocede il produttore di motori per l'industria aeronautica, navale ed energetica, con un ribasso dell'1,85%.

Lo scenario su base settimanale di Rolls-Royce Holdings rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Tecnicamente, Rolls-Royce Holdings è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 12,92 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 12,63. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 13,22.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
