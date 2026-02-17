Londra: in calo Rolls-Royce Holdings

(Teleborsa) - Retrocede il produttore di motori per l'industria aeronautica, navale ed energetica
, con un ribasso dell'1,85%.
Lo scenario su base settimanale di Rolls-Royce Holdings
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Tecnicamente, Rolls-Royce Holdings
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 12,92 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 12,63. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 13,22.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)