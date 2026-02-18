Milano 15:19
46.278 +1,12%
Nasdaq 17-feb
24.702 0,00%
Dow Jones 17-feb
49.533 +0,07%
Londra 15:19
10.683 +1,20%
Francoforte 15:19
25.123 +0,50%

Londra: brillante l'andamento di Rolls-Royce Holdings

Migliori e peggiori, Trasporti, Industria
Londra: brillante l'andamento di Rolls-Royce Holdings
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del produttore di motori per l'industria aeronautica, navale ed energetica, con una variazione percentuale del 2,12%.

Il confronto del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Rolls-Royce Holdings rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Tecnicamente, Rolls-Royce Holdings è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 13,38 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 13,05. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 13,71.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```