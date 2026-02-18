Londra: brillante l'andamento di Rolls-Royce Holdings

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del produttore di motori per l'industria aeronautica, navale ed energetica
, con una variazione percentuale del 2,12%.
Il confronto del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Rolls-Royce Holdings
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Tecnicamente, Rolls-Royce Holdings
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 13,38 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 13,05. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 13,71.
