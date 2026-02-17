New York: giornata negativa in Borsa per Vulcan Materials

(Teleborsa) - A picco il fornitore di materiali da costruzione
, che presenta un pessimo -8,23%.
La tendenza ad una settimana di Vulcan Materials
è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve di Vulcan Materials
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 305,3 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 295,4. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 315,2.
