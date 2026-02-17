Milano 17:35
New York: giornata negativa in Borsa per Vulcan Materials

(Teleborsa) - A picco il fornitore di materiali da costruzione, che presenta un pessimo -8,23%.

La tendenza ad una settimana di Vulcan Materials è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


La tendenza di breve di Vulcan Materials è in rafforzamento con area di resistenza vista a 305,3 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 295,4. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 315,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
