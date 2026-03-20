Milano 10:28
43.926 +0,51%
Nasdaq 19-mar
24.355 0,00%
Dow Jones 19-mar
46.021 0,00%
Londra 10:28
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Francoforte 10:28
22.955 +0,50%

Francoforte: giornata negativa in Borsa per K+S

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: giornata negativa in Borsa per K+S
Retrocede molto Kali und Salz, che esibisce una variazione percentuale negativa del 3,88%.
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