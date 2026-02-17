Milano 17:35
Parigi: positiva la giornata per TotalEnergies
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la compagnia petrolifera e del gas francese, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,84%.

Comparando l'andamento del titolo con il CAC40, su base settimanale, si nota che TotalEnergies mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,33%, rispetto a +0,06% dell'indice di Parigi).


Lo status tecnico di TotalEnergies è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 65,77 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 64,54. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 67.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
