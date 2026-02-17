Parigi: positiva la giornata per TotalEnergies

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la compagnia petrolifera e del gas francese
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,84%.
Comparando l'andamento del titolo con il CAC40
, su base settimanale, si nota che TotalEnergies
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,33%, rispetto a +0,06% dell'indice di Parigi
).
Lo status tecnico di TotalEnergies
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 65,77 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 64,54. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 67.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)