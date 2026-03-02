Parigi: andamento rialzista per TotalEnergies

(Teleborsa) - Bene la compagnia petrolifera e del gas francese
, con un rialzo del 3,48%.
Il confronto del titolo con il CAC40
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di TotalEnergies
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Allo stato attuale lo scenario di breve di TotalEnergies
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 71,88 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 68,49. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 75,27.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)