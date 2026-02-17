Parigi: risultato positivo per Teleperformance

(Teleborsa) - Avanza il fornitore francese di telemarketing e di tele-servizi
, che guadagna bene, con una variazione del 2,04%.
La tendenza ad una settimana di Teleperformance
è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Teleperformance
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 50,11 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 51,75. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 49,17.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)