Parigi: scambi in positivo per AXA

(Teleborsa) - Seduta positiva per il Gruppo assicurativo
, che avanza bene del 2,09%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40
, evidenzia un rallentamento del trend di AXA
rispetto all'indice di Parigi
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status tecnico della società finanziaria
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 38,07 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 38,79. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 37,63.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)