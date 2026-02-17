Milano 17:35
Parigi: scambi in positivo per AXA

(Teleborsa) - Seduta positiva per il Gruppo assicurativo, che avanza bene del 2,09%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40, evidenzia un rallentamento del trend di AXA rispetto all'indice di Parigi, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status tecnico della società finanziaria mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 38,07 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 38,79. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 37,63.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
