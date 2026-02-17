Piazza Affari: scambi negativi per Technoprobe

(Teleborsa) - Si muove verso il basso l'azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica
, con una flessione del 3,10%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Technoprobe
rispetto all'indice di riferimento.
Lo status tecnico di breve periodo di Technoprobe
mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 17,77 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 17,34. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 18,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)