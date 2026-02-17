Piazza Affari: scambi negativi per Technoprobe

azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica

FTSE Italia Mid Cap

Technoprobe

Technoprobe

(Teleborsa) - Si muove verso il basso l', con una flessione del 3,10%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 17,77 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 17,34. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 18,2.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)