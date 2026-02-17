Piazza Affari: in calo Avio

(Teleborsa) - Sottotono l'azienda aerospaziale italiana
, che passa di mano con un calo del 3,20%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Avio
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Avio
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 35,48 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 34,28. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 36,68.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)