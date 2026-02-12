TMP Group cura i nuovi spazi espositivi di Songu Europe nelle principali fiere europee

TMP Group

(Teleborsa) -, tech-media company specializzata nella progettazione e sviluppo di strategie di comunicazione, advertising, digital marketing ed eventi ibridi ad alto contenuto tecnologico, annuncia l’avvio della collaborazione con Songu Europe, filiale europea di uno dei principali gruppi globali attivi nella produzione di macchinari industriali per il taglio laser.Il progetto, con, prevede la progettazione completa e la successiva realizzazione degli spazi espositivi del brand per la partecipazione alle principali fiere di settore in Italia e in Europa. TMP Group è stata incaricata di sviluppareun concept fieristico originale, ideato da zero sulla base delle esigenze di posizionamento, identità e funzionalità del cliente, e pensato per essere declinato in modo coerente e scalabile su tutte le tappe europee.L'intervento di TMP Group copre l’intero processo creativo e operativo: dalla definizione del concept e del design dello stand, alla progettazione tecnica, fino alla produzione e all’allestimento degli spazi espositivi nelle diverse manifestazioni fieristiche.Un approccio integrato messo in atto già in occasione del SamuExpo Pordenone 2026 che ha permesso a TMP Group di lavorare sul campo garantendo a Songu Europe uno spazio di esposizione in linea con i valori del brand, riconoscibile ed efficace all’interno del contestodella fiera italiana.Con questa collaborazione, spiega la società nella nota, TMP Group consolida ulteriormente la propria presenza nel settore degli allestimenti e degli eventi, confermando la propria expertise nella collaborazione con aziende industriali e realtà internazionali che intendono rafforzare la propria visibilità e il proprio posizionamento sui mercati europei attraverso progetti su misura.