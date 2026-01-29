La belga Agomab Therapeutics punta a valutazione di 828,5 milioni di dollari in IPO sul Nasdaq

JPMorgan

(Teleborsa) -, azienda belga che sta sviluppando un trattamento per il morbo di Crohn, punta afino a 212,5 milioni di dollari e ottenere unafino a 828,5 milioni di dollari nella sua offerta pubblica iniziale (IPO) a Wall Street. L'offerta pubblica iniziale (IPO) consiste in 12.500.000 American Depositary Shares (ADS). Il prezzo di offerta è compreso tra 15,00 e 17,00 dollari per ADS.L'azienda ha presentato domanda di quotazione delle ADS sulcon il simbolo "AGMB"., Leerink Partners e Van Lanschot Kempen sono gli underwriters dell'offerta.Agomab Therapeutics è un', focalizzata sullo sviluppo di nuove terapie modificatrici del decorso per l'immunologia e le malattie infiammatorie, con un focus iniziale sulle indicazioni fibrotiche croniche con un elevato bisogno medico insoddisfatto.Haad Anversa, in Belgio, con laboratori chimici a Touro, in Spagna, e una presenza crescente negli Stati Uniti con un ufficio a Cambridge, nel Massachusetts.Ad oggi, ha299,7 milioni di euro da investitori strategici e istituzionali, tra cui Andera Partners, Boehringer Ingelheim Venture Fund, Canaan, Cormorant Asset Management, Dawn Biopharma, una piattaforma controllata da KKR, EQT Life Sciences, Fidelity Management & Research Company, Invus, Pfizer, Pontifax, Redmile e Sanofi.La società ha registrato unanetta di 45,1 milioni di euro per i nove mesi conclusi il 30 settembre 2025, rispetto a una perdita di 34,5 milioni di euro nel periodo precedente.