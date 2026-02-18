Euro digitale, Cipollone (BCE): rafforzerà i sistemi di pagamento nazionali e ridurrà i costi per banche e commercianti

(Teleborsa) - L'per banche e commercianti e, come Bancomat, che potrebbe diventare utilizzabile in tutta l'area euro. E questo molto rapidamente da quando fossedell'euro digitale a partire dal 2029, come attualmente previsto. Lo ha spiegato, Membro del Comitato esecutivo della Banca centrale europea, dove ha la delega sui sistemi di pagamento e sull'euro digitale, nel suo intervento oggi a Roma alSulle operazioni effettuate con l'euro digitale, sia le banche sia i commercianti continueranno a ricevere commissioni "ma da queste commissioni" che controlla i pagamenti, come avviene ora con le carte internazionali, principalmente Usa. Nè dovranno sopportare i costi di manutenzione dell'infrastruttura "perchè l'", ha detto.Inoltre, "di fatto l'euro digitale protegge e rafforza i sistemi di pagamento nazionali, i circuiti nazionali come per esempio Bancomat che operano già con. L'euro digitale - ha proseguito Cipollone -".Altro elemento che l'esponente della Bce ha messo in luce è quello che "si potrannodell'euro digitale per. Lo status di corso legale dell'euro digitale impone l'. E di conseguenza l'adozione da parte di questi di uno".Per le banche questo significa la "possibilità di. I commercianti non devono sostituire i loro terminali per poter accettare le vostre soluzioni di pagamento, se queste ultime hanno ovviamente adottato gli standard dell'euro digitale. Una volta connesso, il terminale può essere utilizzato da chiunque abbia standard compatibili", ha spiegato Cipollone."Si. In pratica - ha sostenuto Cipollone - per esempio questo significa che Bancomat potrebbe essere accettato in tutta l'area dell'euro, nei negozi e online. Si manterrebbero i clienti, la rete offre una possibilità di crescere rapidamente e si può iniziare da subito. Una volta che la".