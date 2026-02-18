Istat: più di una famiglia su quattro composta solo da anziani di 65 anni

(Teleborsa) - Al Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni del 2023e le famiglie di persone sole con almeno 75 anni raggiungono i 2,7 milioni, ben il 10% del totale. Lo rilevat nel Focus Anziani: condizione abitativa e persone su cui contare - Anno 2023 sottolineando che La maggior parte delle famiglie composte solamente da anziani vive in abitazioni di proprietà (83,6%). La quota didelle famiglie con tutti i componenti di 65 anni e più vive in case medio-piccole (tra i 60 e i 99 metri quadrati ). Nel Nord-est (15,7%) e nelle Isole (12,6%) si riscontrano le quote più alte di famiglie di anziani in abitazioni di grandi dimensioni (150 m 2 e più).Quanto alle famiglie formate solamente da anziani utilizzano, prevalentemente, un impianto autonomo per il riscaldamento dell’abitazionevivendo al piano terra o al primo piano o comunque in edifici con ascensore. Inoltre, il 92,8% degli anziani soli di 75 anni e più dichiara di poter contare sui parenti, il 58,9% sugli amici e il 69,2% sui vicini. La percentuale di anziani soli senza il supporto di parenti, amici e vicini (3,2%) è più bassa rispetto a quella delle altre famiglie unipersonali (5,3%).