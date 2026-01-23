Pensione, dal 2029 potrebbero servire tre mesi in più

(Teleborsa) -è quanto emerge dall'ultimo aggiornamento del Rapporto della Ragioneria dello Stato su 'Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario 2025', anticipato oggi dal Sole 24 Ore. Nel Rapporto precedente, aggiornato al 2025, erano stimati 2 mesi aggiuntivi dal 2029.In particolare,che i requisiti anagrafici stimati sulla base dello scenario demografico Istat mediano (base 2024) per accedere alla pensione di vecchiaia, salirebbero così per il biennio 2029-30 a 67 anni e 6 mesi e quelli per il pensionamento anticipato a 43 anni e 4 mesi (1 anno in meno per le donne)."In ogni caso, gli adeguamenti effettivamente applicati - si precisa nel rapporto - risulteranno quelli accertati dall'Istat a consuntivo". attualmente il requisito anagrafico è di 67 anni per la pensione di vecchiaia e 42 anni e 10 mesi (1 anno in meno per le donne) per quella anticipata. In base a quanto previsto dalla legge di bilancio l'incremento di 3 mesi che sarebbe dovuto scattare dal 2027 è stato ridotto ad un mese per il solo anno 2027, "confermando dal primo gennaio 2028 l'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico in 3 mesi", si ricorda nel rapporto. Per andare in pensione di vecchiaia dunque serviranno 67 anni e 1 mese dal 2027 e 67 anni e 3 mesi dal 2028; per il pensionamento anticipato, dal 2027 i requisiti salgono a 42 anni e 11 mesi dal 2027 e 43 anni e 1 mese dal 2028. Per i bienni successivi al 2029, la"Altro che blocco dell'aumento dell'età pensionabile tanto sbandierato dal governo,, afferma la segretaria confederale della Cgil Lara Ghiglione in una nota."Con la legge di Bilancio - spiega - l'esecutivo ha già certificato un incremento di tre mesi dal 2028 per la pensione di vecchiaia e per quella anticipata. Ora, dalle stime contenute nel nuovo Rapporto della Ragioneria generale dello Stato, emerge che dal 2029 l'aumento sarà addirittura di sei mesi. Un incremento che porterà il r