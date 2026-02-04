Airbus, Tigerair Taiwan ordina quattro A321neo

Airbus

(Teleborsa) -ha firmato conun accordo per l’acquisto di quattro aeromobili, segnando il primo ordine della compagnia per questo modello. I nuovi aeromobili sosterranno l’espansione del network della compagnia aerea, offrendo al contempo una maggiore efficienza in termini di consumi e una riduzione delle emissioni rispetto agli aeromobili della generazione precedente.Il vettore low-cost, che attualmente opera una flotta di 17 aeromobili della Famiglia A320, di cui nove A320ceo e otto A320neo, beneficerà di una maggiore comunanza operativa all’interno della, riducendo i costi di addestramento, manutenzione e operativi.L’A321neo, il più grande membro della Famiglia A320neo di Airbus, leader di mercato, offre economie operative ai vertici del segmento e un raggio d’azione esteso, consentendo alle compagnie aeree di servire rotte regionali e di medio raggio con maggiore flessibilità. Rispetto agli aeromobili di precedente generazione, l’A321neo garantisce unae dellediLa Famiglia A320neo ha ricevuto oltre 10.000 ordini da più di 130 clienti in tutto il mondo. Tutti gli aeromobili Airbus sono oggi in grado di operare con fino al 50% di(SAF), con l’obiettivo di consentire il 100% di SAF entro il 2030.