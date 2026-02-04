Airbus, Tigerair Taiwan ordina quattro A321neo

(Teleborsa) - Tigerair Taiwan
ha firmato con Airbus
un accordo per l’acquisto di quattro aeromobili A321neo
, segnando il primo ordine della compagnia per questo modello. I nuovi aeromobili sosterranno l’espansione del network della compagnia aerea, offrendo al contempo una maggiore efficienza in termini di consumi e una riduzione delle emissioni rispetto agli aeromobili della generazione precedente.
Il vettore low-cost, che attualmente opera una flotta di 17 aeromobili della Famiglia A320, di cui nove A320ceo e otto A320neo, beneficerà di una maggiore comunanza operativa all’interno della Famiglia A320
, riducendo i costi di addestramento, manutenzione e operativi.
L’A321neo, il più grande membro della Famiglia A320neo di Airbus, leader di mercato, offre economie operative ai vertici del segmento e un raggio d’azione esteso, consentendo alle compagnie aeree di servire rotte regionali e di medio raggio con maggiore flessibilità. Rispetto agli aeromobili di precedente generazione, l’A321neo garantisce una riduzione dei consumi di carburante
e delle emissioni di CO2
di almeno il 20%
.
La Famiglia A320neo ha ricevuto oltre 10.000 ordini da più di 130 clienti in tutto il mondo. Tutti gli aeromobili Airbus sono oggi in grado di operare con fino al 50% di Sustainable Aviation Fuel
(SAF), con l’obiettivo di consentire il 100% di SAF entro il 2030.