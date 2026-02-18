Brembo inclusa per la prima volta nel S&P Global Sustainability Yearbook

(Teleborsa) - Brembo
, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nella produzione di sistemi frenanti, è stata inclusa per la prima volta nel S&P Global Sustainability Yearbook 2026
, la pubblicazione annuale dell'agenzia internazionale di rating Standard & Poor's Global che seleziona le aziende con le migliori performance in ambito ambientale, sociale e di governance a livello globale.
Brembo si è distinta con la qualifica "Sustainability Yearbook Member" tra le imprese valutate nel settore "Auto Components"
, confermando la solidità del proprio percorso e l'efficacia delle strategie adottate per integrare la sostenibilità all'interno del Gruppo.
Questo riconoscimento si basa sui risultati ottenuti nel Corporate Sustainability Assessment (CSA) di S&P Global, uno dei principali rating ESG a livello internazionale che nell'edizione 2025 ha valutato il profilo di oltre 9.200 aziende
, selezionandone 848 per l'inclusione nel Sustainability Yearbook 2026.