Brembo inclusa per la prima volta nel S&P Global Sustainability Yearbook

(Teleborsa) - Brembo, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nella produzione di sistemi frenanti, è stata inclusa per la prima volta nel S&P Global Sustainability Yearbook 2026, la pubblicazione annuale dell'agenzia internazionale di rating Standard & Poor's Global che seleziona le aziende con le migliori performance in ambito ambientale, sociale e di governance a livello globale.

Brembo si è distinta con la qualifica "Sustainability Yearbook Member" tra le imprese valutate nel settore "Auto Components", confermando la solidità del proprio percorso e l'efficacia delle strategie adottate per integrare la sostenibilità all'interno del Gruppo.

Questo riconoscimento si basa sui risultati ottenuti nel Corporate Sustainability Assessment (CSA) di S&P Global, uno dei principali rating ESG a livello internazionale che nell'edizione 2025 ha valutato il profilo di oltre 9.200 aziende, selezionandone 848 per l'inclusione nel Sustainability Yearbook 2026.
