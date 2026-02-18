Terna: prima società elettrica al mondo nel "Sustainability yearbook 2026" di S&P global

(Teleborsa) - Nuova conferma per Terna f
ra i leader della sostenibilità mondiale: il Gruppo guidato da Giuseppina Di Foggia
ha infatti ottenuto la qualifica di “Top 1%”, pari al massimo riconoscimento all’interno del “Sustainability Yearbook 2026”, p
ubblicazione annuale di riferimento del settore ESG curata da S&P Global.
L'agenzia internazionale di rating ha valutato le performance ESG di oltre 9.200 imprese mondiali.
Terna, con 90 punti su 100 – risultato ottenuto lo scorso 14 novembre – attribuiti da S&P Global nel “Corporate Sustainability Assessment 2025”, ha registrato il miglior punteggio a livello mondiale tra le oltre 200 utility elettriche analizzate che, in media, hanno ottenuto una valutazione di 42 punti. E' il nono anno che il gestore della Rete di Trasmissione Nazionale ottiene il livello di valutazione pi ? alto all’interno del “Sustainability Yearbook”.La valutazione di S&P Global
si basa su severi criteri economici, ambientali e sociali che comprendono tutte le dimensioni ESG: impatti ambientali, strategia climatica, rapporto con la comunità, gestione delle risorse umane, sicurezza sul lavoro, stakeholder engagement, corporate governance, gestione dei rischi, rispetto dei diritti umani e controllo della catena di fornitura.
Il riconoscimento premia le eccellenti politiche e performance di Terna registrate negli ambiti ESG oggetto di valutazione, fra cui la qualità e l’affidabilità della reportistica in tema di sostenibilità, la gestione del capitale umano e la riduzione delle emissioni di CO2, in linea anche con l'impegno del Gruppo a sottoscrivere un programma per raggiungere il target Net Zero Science Based al 2050, assunto con l’ultimo aggiornamento del Piano Industriale 2024-2028.
Questo primato mondiale - si legge nella nota - conferma il ruolo di Terna quale abilitatore della transizione energetica per una rete sempre più sostenibile, sicura e resiliente.
La sostenibilità, infatti, è uno dei driver strategici di Terna e il suo contributo risulta fondamentale nella creazione di valore, per l’azienda e per il sistema nel suo complesso. Oltre il 99% degli interventi del Gruppo Ë considerato sostenibile secondo i criteri di ammissibilit‡ introdotti dalla Tassonomia Europea.