Wall Street poco mossa con Fed che vede inflazione elevata e mercato del lavoro in stabilizzazione

(Teleborsa) - Seduta senza scossoni a Wall Street
, in attesa delle parole del presidente Jerome Powell, dopo che la Fed ha mantenuto
i tassi di interesse fermi nell'intervallo 3,50%-3,75%
, citando un'inflazione ancora elevata accanto a una solida crescita economica. Sia il governatore Christopher Waller, candidato a sostituire Powell quando il suo mandato scadrà a maggio, sia il governatore Stephen Miran, in congedo dal suo lavoro di consigliere economico alla Casa Bianca, hanno dissentito a favore di un taglio dei tassi di un quarto di punto percentuale. La dichiarazione della Fed non ha offerto alcun suggerimento su quando potrebbe arrivare un'altra riduzione dei costi di prestito, notando che "l'entità e la tempistica di ulteriori aggiustamenti" del tasso di policy dipenderanno dai dati in arrivo e dalle prospettive economiche. Nel frattempo, l'inflazione "rimane piuttosto elevata".Questa sera
, Microsoft
e Meta Platforms
pubblicheranno i risultati trimestrali
, con gli investitori alla ricerca di prove che l'ingente investimento nell'intelligenza artificiale stia dando risultati.
Tra chi ha pubblicato i conti prima della campanella
, VF Corp
ha registrato
ricavi terzo trimestre sopra le attese trainati da North Face e Timberland; Starbucks
ha segnalato
vendite sopra le attese nel primo trimestre ma un utile in calo con nuova strategia e dazi; GE Vernova
ha migliorato
la guidance con forte domanda su Power ed Electrification; AT&amp;T
ha previsto
un utile sopra le attese dopo gli investimenti in 5G e fibra.
Sul fronte macroeconomico, le richieste di mutui settimanali
sono diminuite
dell'8,5% negli Stati Uniti, con i tassi di interesse che sono risaliti.
Guardando ai principali indici
, il Dow Jones
è sostanzialmente stabile e si posiziona su 48.995 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per l'S&P-500
, che rimane a 6.972 punti. Poco sopra la parità il Nasdaq 100
(+0,28%); in frazionale calo l'S&P 100
(-0,2%).
Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti energia
(+0,52%) e informatica
(+0,47%). Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti sanitario
(-1,15%), beni di consumo per l'ufficio
(-0,92%) e beni di consumo secondari
(-0,61%).
Al top
tra i giganti di Wall Street
, United Health
(+4,10%), Nvidia
(+1,85%), Johnson & Johnson
(+1,18%) e Caterpillar
(+1,00%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Amgen
, che prosegue le contrattazioni a -2,61%. Tentenna 3M
, con un modesto ribasso dell'1,32%. Giornata fiacca per Merck
, che segna un calo dell'1,15%. Piccola perdita per Nike
, che scambia con un -1,06%.
Tra i protagonisti del Nasdaq 100
, Seagate Technology
(+18,61%), Intel
(+10,90%), Western Digital
(+9,32%) e Texas Instruments
(+9,26%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Axon Enterprise
, che continua la seduta con -7,32%. Seduta negativa per ARM Holdings
, che mostra una perdita del 3,76%. Sotto pressione Palantir Technologies
, che accusa un calo del 3,63%. Scivola PDD Holdings
, con un netto svantaggio del 2,76%.