Eli Lilly, nel quarto trimestre balzo dei ricavi a 19,3 miliardi di dollari (+43%)

Eli Lilly

(Teleborsa) -ha chiuso il quarto trimestre del 2025 con risultati straordinari, trainati dal successo commerciale dei farmaci per il diabete e l'obesità. Isono balzati a, segnando un incremento del 43% rispetto allo stesso periodo del 2024. Questa crescita è stata sostenuta principalmente dall'impennata dei volumi di vendita di, che hanno portato il fatturato dei prodotti chiave a quota 13,8 miliardi di dollari.L'(EPS) ha registrato un aumento del 51% su base reported, attestandosi a 7,39 dollari, mentre su base non-GAAP la crescita è stata del 42% a 7,54 dollari. Entrambi i risultati includono l'impatto di(IPR&D) pari a 0,52 dollari. Nonostante una leggera flessione dei prezzi realizzati, l'espansione dei volumi produttivi e un mix di prodotti favorevole hanno permesso di mantenere il margine lordo non-GAAP all'83,2%.Per l'esercizio 2026, Lilly ha fornito unamolto solida, prevedendocompresi. L'è atteso in un range"Il 2025 è stato un anno importante per Lilly – ha affermato, presidente e CEO di Lilly –. Abbiamo raggiunto milioni di pazienti in più, lanciando Inluriyo, espandendo Mounjaro e Kisunla a livello globale e presentando l'approvazione per orforglipron. Abbiamo ampliato la nostra capacità produttiva e, attraverso il nostro accordo governativo ha aperto un nuovo accesso ai farmaci per l'obesità. Entrando nel nostro 150° anno con una pipeline completa e piattaforme come LillyDirect, siamo pronti a raggiungere più pazienti che mai e ad ampliare il nostro impatto sulla salute globale".