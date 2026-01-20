Leonardo, Pontecorvo: su Fincantieri battuta scherzosa, non c'è alcuna ipotesi

Leonardo

(Teleborsa) - L'ipotesi di unae quanto detto ieri da, presidente di Leonardo, è stata una battuta "in tono evidentemente scherzoso". Lo afferma lo stesso Pontecorvo in una nota."In occasione della mia partecipazione all'inaugurazione di Shield - Strategic Hub for Integrated Education on Leadership & Defense presso l'Università Bocconi, ho pronunciato,, una battuta in merito a una possibile fusione tra", ha spiegato."Mi preme precisare che tale affermazione è, e pertanto non riflette alcuna ipotesi attualmente in discussione né tantomeno l'esistenza di dossier formali relativi ad operazioni industriali tra le due società", ha aggiunto.