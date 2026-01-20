Leonardo, Pontecorvo: su Fincantieri battuta scherzosa, non c'è alcuna ipotesi

(Teleborsa) - L'ipotesi di una fusione tra Leonardo e Fincantieri non è in programma
e quanto detto ieri da Stefano Pontecorvo
, presidente di Leonardo, è stata una battuta "in tono evidentemente scherzoso". Lo afferma lo stesso Pontecorvo in una nota.
"In occasione della mia partecipazione all'inaugurazione di Shield - Strategic Hub for Integrated Education on Leadership & Defense presso l'Università Bocconi, ho pronunciato, in tono evidentemente scherzoso
, una battuta in merito a una possibile fusione tra Leonardo
e Fincantieri
", ha spiegato.
"Mi preme precisare che tale affermazione è priva di qualsiasi intento programmatico o anticipazione strategica
, e pertanto non riflette alcuna ipotesi attualmente in discussione né tantomeno l'esistenza di dossier formali relativi ad operazioni industriali tra le due società", ha aggiunto.