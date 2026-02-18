Milano 17-feb
45.764 0,00%
Nasdaq 17-feb
24.702 -0,13%
Dow Jones 17-feb
49.533 +0,07%
Londra 17-feb
10.556 0,00%
Francoforte 17-feb
24.998 0,00%

SILVER del 17/02/2026

Finanza
SILVER del 17/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 17 febbraio

Aggressivo ribasso per il metallo prezioso, che flette in maniera scomposta archiviando la sessione con una perdita del 4,22%.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'argento, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 72,03. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 76,08. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 70,68.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
