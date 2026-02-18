SILVER del 17/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 17 febbraio
Aggressivo ribasso per il metallo prezioso, che flette in maniera scomposta archiviando la sessione con una perdita del 4,22%.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'argento, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 72,03. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 76,08. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 70,68.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)