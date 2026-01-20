Titoli di Stato italiani, portafoglio investitori esteri in aumento a novembre

(Teleborsa) - Ilè aumentato a2025, pur decelerando rispetto al mese precedente. In particolare, la posizione degli investitori esteri è salita di 9,5 miliardi di euro netti, dopo l'incremento di 19,2 miliardi di ottobre e di 3,6 miliardi di settembre. È quanto emerge dalla pubblicazione "Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero" della Banca d'Italia. L'aumento cumulato da inizio anno è di oltre 115 miliardi di euro.Guardando agli altri dati della pubblicazione, nei dodici mesi terminanti in novembre 2025 ilha registrato un surplus di 27,0 miliardi di euro (pari all'1,2 per cento del PIL); nello stesso periodo dell'anno precedente l'avanzo era stato pari a 23,8 miliardi. Il miglioramento è dovuto esclusivamente al saldo dei redditi primari (2,7 miliardi, da-9,0), a fronte dei deterioramenti nell'avanzo dei beni (51,0 miliardi, da 55,5), nel deficit dei redditi secondari (-21,5 miliardi, da-18,7) e in quello dei servizi (-5,1 miliardi, da-4,1).Alla fine di settembre 2025 laera creditoria per 298 miliardi di euro, pari al 13,3 per cento del PIL. L'aumento di 59,6 miliardi rispetto alla fine di giugno riflette aggiustamenti di valutazione positivi, in larga parte legati alla rivalutazione delle riserve ufficiali in oro e, in misura minore, il surplus di conto corrente e conto capitale.A novembre 2025 lesono aumentate di 5,8 miliardi. All'aumento degli investimenti diretti all'estero (2,3 miliardi), degli "altri investimenti" (5,3 miliardi) e delle riserve ufficiali (0,6 miliardi), si è parzialmente contrapposta la diminuzione degli investimenti di portafoglio all'estero (-2,5 miliardi); per i derivati il saldo è risultato sostanzialmente nullo.A novembre 2025 lesono aumentate di 15,3 miliardi, per effetto soprattutto degli investimenti esteri in titoli di portafoglio italiani (10,7 miliardi, di cui 9,5 titoli pubblici) e, in misura minore, della componente degli "altri investimenti" (6,0 miliardi). Si sono invece ridotti gli investimenti diretti esteri in Italia (-1,5 miliardi).