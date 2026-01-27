Superbonus, ENEA: investimenti si attestano a 125,8 miliardi a fine 2025

(Teleborsa) - Il, per interventi di efficientamento energetico, presentate attraverso l'invio della domanda all'Enea alera complessivamente pari a(erano 501.766 a fine novembre). È quanto emerge dall'ultimo bollettino diffuso dall'Enea sulle asseverazioni in Italia e per singole regioni.Glia livello nazionale erano pari a. Per quanto riguarda invece le detrazioni che riguardano lavori già conclusi ammontano a poco più di 120,1 miliardi di euro.Complessivamente, al 31 dicembre, si sono registrate 139.645 asseverazioni relative a, per un investimento di 85,5 miliardi, pari al 68,3% del valore complessivo ammesso a detrazione, 245.480 asseverazioni relative aper un totale di 28,8 miliardi di investimento, pari al 22,6% dell'investimento complessivo, e 117.414 asseverazioni per lavori in(investimento pari a 11,5 miliardi pari al 9,1% del totale).