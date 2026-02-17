Wall Street prudente dopo la pausa della vigilia per festività

(Teleborsa) - Partenza prudente per la Borsa di New York che riapre i battenti oggi dopo la chiusura della vigilia per la festività del Presidents' Day. Il Dow Jones
si attesta a 49.573 punti; sulla stessa linea, resta piatto l'S&P-500
, con le quotazioni che si posizionano a 6.827 punti. Debole il Nasdaq 100
(-0,45%); senza direzione l'S&P 100
(-0,14%).
Il sentiment degli investitori trova maggiore stabilità dopo settimane di volatilità sui mercati globali, con le preoccupazioni legate al possibile impatto dell’IA sui margini delle società tradizionali che si attenuano.
Sul fronte geopolitico, è cominciato oggi a Ginevra un secondo ciclo di negoziati tra Stati Uniti e Iran, nel tentativo di evitare un intervento militare statunitense, più volte minacciato da Donald Trump.